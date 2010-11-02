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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:29
Re: А-Банк
Жаль, а то мне сильно почитать на амазоне хотелось, алкиных 3к орехов маловато оказалось)))
Додано: Пон 25 тра, 2020 16:28
Re: А-Банк
Є питання...АЛЛА чітко відпрацювала по горіхах на Амазонці?!
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:12
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:28
Хмари згущуються...нововиявлені обставини по повязаності Бєні і Братків
Ну і Бєню громлять по багатьох фронтах.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:38
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:00
Скоро суммарных комиссий по банкам будет больше нежели тех %.
Black Jack - White Business
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Додано: Сер 27 тра, 2020 13:13
Re: А-Банк
Сьогодні вивів кешбек на карту, але вивели не весь, чому так? Сума не велика, менше 500грн.
П.С. я не про податки 19.5%, це само собою.
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:50
Re: А-Банк
А я пополнил "Зелену" с Монобанка приложением А-Банка и открыл депозит. Кешбека нет уже три дня. Сегодня техподдержка составила заявку, ждем результата... А перед этим пополнил "Зелену" СЭПом с УкрСиба - кешбек есть. Мистика...
Додано: Сер 27 тра, 2020 18:23
Хоча згідно правил Ви і праві, тому тисніть на них, але я за таке теж не давав би компенсацію: коли Ви переказуєте кошти через сервіси іншого банку, то А-Банк припускає, що Ви там заплатили якусь комісію і її компенсує (навіть якщо Ви нічого не платили). У Вашому ж випадку, банк точно знає, що Ви нічого не платили, бо Ви скористалися його безкоштовним (для Вас) сервісом, а комісію сервісу уже сплатив за Вас банк, а тепер йому ще потрібно щось Вам компенсувати - це вже виходить подвійний збиток для банку. Краще б Ви самим Моно заслали, тоді було б менше питань.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 27 тра, 2020 18:30
Re: А-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
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