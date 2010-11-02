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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 19:43
Став клієнтом банку минулого місяця і перші трати були 30-го. Вирішив глянути суму для погашення, а додаток малює пільговий період до кінця червня. Тобто ті операції провелися по рахунку в наступному місяці? Довіряти тому, що рахує місцевий корезоїд і світить додаток можна?
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:10
stryzhko написав:
Став клієнтом банку минулого місяця і перші трати були 30-го. Вирішив глянути суму для погашення, а додаток малює пільговий період до кінця червня. Тобто ті операції провелися по рахунку в наступному місяці? Довіряти тому, що рахує місцевий корезоїд і світить додаток можна?
Довіряти можна. І скрін зробити
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:50
clientage написав: klug написав:
Хоча згідно правил Ви і праві
а в тех Правилах речь разве не шла про сторонний р2р?
Це ж Шапіто - правила писали до появи рідного р2р і після того не оновили, тому там не уточнюється власний чи чужий.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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