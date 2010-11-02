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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 196
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
38
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:43

Re: А-Банк

Став клієнтом банку минулого місяця і перші трати були 30-го. Вирішив глянути суму для погашення, а додаток малює пільговий період до кінця червня. Тобто ті операції провелися по рахунку в наступному місяці? Довіряти тому, що рахує місцевий корезоїд і світить додаток можна?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:10

  stryzhko написав:Став клієнтом банку минулого місяця і перші трати були 30-го. Вирішив глянути суму для погашення, а додаток малює пільговий період до кінця червня. Тобто ті операції провелися по рахунку в наступному місяці? Довіряти тому, що рахує місцевий корезоїд і світить додаток можна?

Довіряти можна. І скрін зробити
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:50

  clientage написав:
  klug написав:Хоча згідно правил Ви і праві

а в тех Правилах речь разве не шла про сторонний р2р?

Це ж Шапіто - правила писали до появи рідного р2р і після того не оновили, тому там не уточнюється власний чи чужий.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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