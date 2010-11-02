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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:43

Re: А-Банк

Став клієнтом банку минулого місяця і перші трати були 30-го. Вирішив глянути суму для погашення, а додаток малює пільговий період до кінця червня. Тобто ті операції провелися по рахунку в наступному місяці? Довіряти тому, що рахує місцевий корезоїд і світить додаток можна?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:10

  stryzhko написав:Став клієнтом банку минулого місяця і перші трати були 30-го. Вирішив глянути суму для погашення, а додаток малює пільговий період до кінця червня. Тобто ті операції провелися по рахунку в наступному місяці? Довіряти тому, що рахує місцевий корезоїд і світить додаток можна?

Довіряти можна. І скрін зробити
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:50

  clientage написав:
  klug написав:Хоча згідно правил Ви і праві

а в тех Правилах речь разве не шла про сторонний р2р?

Це ж Шапіто - правила писали до появи рідного р2р і після того не оновили, тому там не уточнюється власний чи чужий.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:57

Re: А-Банк

Колеги, а за поповнення депо КБ не дають же? Тільки за розміщення нового? Бо хочу осінні депо трохи поповнити, надіюсь, це ще не обмежили. Можна стільки ж, як і на кінець минулого місяця?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:00

Re: А-Банк

  kreuz написав:Колеги, а за поповнення депо КБ не дають же?

Нет
  kreuz написав:Бо хочу осінні депо трохи поповнити, надіюсь, це ще не обмежили, тобто можна стільки ж, як і на кінець минулого місяця?

Да, столько, сколько было на конец предыдущего месяца, но не более 100000.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:46

kreuz
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https://a-bank.com.ua/static/transfer-bonus-ua.pdf
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:47

Re: А-Банк

  ingtrans написав:но не более 100000.


а якщо є пару старих заготовок, тоді 100ка на один чи загалом в місяць
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:48

Re: А-Банк

  greenozon написав:а якщо є пару старих заготовок, тоді 100ка на один чи загалом в місяць

Не более 100к на каждый.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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