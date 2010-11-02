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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 19:43
Re: А-Банк
Став клієнтом банку минулого місяця і перші трати були 30-го. Вирішив глянути суму для погашення, а додаток малює пільговий період до кінця червня. Тобто ті операції провелися по рахунку в наступному місяці? Довіряти тому, що рахує місцевий корезоїд і світить додаток можна?
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:10
Довіряти можна. І скрін зробити
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:50
Це ж Шапіто - правила писали до появи рідного р2р і після того не оновили, тому там не уточнюється власний чи чужий.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:57
Re: А-Банк
Колеги, а за поповнення депо КБ не дають же? Тільки за розміщення нового? Бо хочу осінні депо трохи поповнити, надіюсь, це ще не обмежили. Можна стільки ж, як і на кінець минулого місяця?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:00
Re: А-Банк
Нет
Да, столько, сколько было на конец предыдущего месяца, но не более 100000.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:46
kreuz
трансфер-бонус акція ще діє, але лише на нові продукти...
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:47
Re: А-Банк
а якщо є пару старих заготовок, тоді 100ка на один чи загалом в місяць
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:48
Re: А-Банк
Не более 100к на каждый.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:13
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:41
temjap4
получається 100К макс на 1 депозит в місяць
якщо маєте 10 - тоді 1 М можете заносити в місяць!
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