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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 07:38

  klug написав:коли Ви переказуєте кошти через сервіси іншого банку, то А-Банк припускає, що Ви там заплатили якусь комісію і її компенсує


Я погоджуся з Вами, скоріш за все з цієї причини і не нараховано. Тільки на жаль, ці тонкощі не описані в правилах. Але ж у багатьох банків є комісія незалежно від того, сервісами якого банку здійснюється платіж (той же Приват). Тиснути не вважаю за потрібне, буде досвід, як вірно свинорилити на майбутнє :) Але вчора телефонували і сказали, що питання обробить технічна підтримка. Може, результатом буде уточнення правил :)
archvile
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:38

Доброе утро!
Я что-то пропустил? За пополнение депозитов опять кэшбэк дают?
Или за открытие новых, так ничего и не понял.

Просто буквально час назад перекинул с Глобуса на Универсальную без кредлимита (не через Зеленую!) 15к на пополнение депозита... Заработала, кстати, тянучка (я писал тут, что было несколько неудачных попыток)
Это что, я себя лишил кэшбэка по незнанию? :) Или он только за новые депозиты (которые совсем не интересны)?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:09

Искатель

Дают за оформление новых, так называемый Трансфер-бонус, если пополните карту из другого банка. Но, как выяснилось, есть какие-то нюансы, не описанные в правилах, и дают не всегда :)
archvile
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:06

  archvile написав:Тиснути не вважаю за потрібне, буде досвід, як вірно свинорилити на майбутнє

Дарма. За це платять. Тут було повно випадків, коли з боєм виплачували кешбек за операції до яких жодних питань бути не мало, наприклад за вхід через СЕП. Такий циркобанк і працювати з ним потрібно відповідно.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:28

Я в лютому відкривав депозит з карти Зелена, кошти на яку перерахував СЕПом з Аваля, без жодних комісій. Кешбек за це (600 грн чистими) мені виплатили наступного дня, без боїв чи нагадувань.
Julio
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