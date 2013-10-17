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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 07:38
klug написав:
коли Ви переказуєте кошти через сервіси іншого банку, то А-Банк припускає, що Ви там заплатили якусь комісію і її компенсує
Я погоджуся з Вами, скоріш за все з цієї причини і не нараховано. Тільки на жаль, ці тонкощі не описані в правилах. Але ж у багатьох банків є комісія незалежно від того, сервісами якого банку здійснюється платіж (той же Приват). Тиснути не вважаю за потрібне, буде досвід, як вірно свинорилити на майбутнє
Але вчора телефонували і сказали, що питання обробить технічна підтримка. Може, результатом буде уточнення правил
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Додано: Чет 28 тра, 2020 08:38
Доброе утро!
Я что-то пропустил? За пополнение депозитов опять кэшбэк дают?
Или за открытие новых, так ничего и не понял.
Просто буквально час назад перекинул с Глобуса на Универсальную без кредлимита (не через Зеленую!) 15к на пополнение депозита... Заработала, кстати, тянучка (я писал тут, что было несколько неудачных попыток)
Это что, я себя лишил кэшбэка по незнанию?
Или он только за новые депозиты (которые совсем не интересны)?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:06
archvile написав:
Тиснути не вважаю за потрібне, буде досвід, як вірно свинорилити на майбутнє
Дарма. За це платять. Тут було повно випадків, коли з боєм виплачували кешбек за операції до яких жодних питань бути не мало, наприклад за вхід через СЕП. Такий циркобанк і працювати з ним потрібно відповідно.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:28
Я в лютому відкривав депозит з карти Зелена, кошти на яку перерахував СЕПом з Аваля, без жодних комісій. Кешбек за це (600 грн чистими) мені виплатили наступного дня, без боїв чи нагадувань.
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