RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1623162416251626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:35

Re: А-Банк

Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике.
за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?
Andey
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:45

  Andey написав:Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике.
за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?


Под конец года будут заканчиватся львиная доля сладких депостолбиков.

За 2 месяца ничего не станет - можно гусарить.
jay2004
 
Повідомлень: 2259
З нами з: 19.02.09
Подякував: 51 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:51

  Andey написав:Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике.
за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?

Всяке може бути.
Криза суне+війна братків за свої млрди в Приваті.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33599
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Andey написав:Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике.
за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?

Всяке може бути.
Криза суне+війна братків за свої млрди в Приваті.

Та летом все будут пить шампусик на своих яхтах, а вот осенью все и начнется :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31506
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2503 раз.
Подякували: 3674 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1623162416251626
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], orhidf, ralf, vollena71, тарасов і 19 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4074, 4075, 4076
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40757 4940774
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 14:06
vollena71
Альфа-Банк 1 ... 8631, 8632, 8633
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86326 10122834
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 13:56
Alfa_Bank
Банк Земельний Капiтал 1 ... 35, 36, 37
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:32
363 73748
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 13:48
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.