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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:35
Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике.
за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?
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Andey
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:45
Andey написав:
Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике.
за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?
Под конец года будут заканчиватся львиная доля сладких депостолбиков.
За 2 месяца ничего не станет - можно гусарить.
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jay2004
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:51
Andey написав:
Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике.
за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?
Всяке може бути.
Криза суне+війна братків за свої млрди в Приваті.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:55
Квесторе_поверніться написав: Andey написав:
Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике.
за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?
Всяке може бути.
Криза суне+війна братків за свої млрди в Приваті.
Та летом все будут пить шампусик на своих яхтах, а вот осенью все и начнется
... делайте хоть что-нибудь!
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