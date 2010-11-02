Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике.
за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:35
Re: А-Банк
Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике.
за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:45
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:51
Всяке може бути.
Криза суне+війна братків за свої млрди в Приваті.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:55
Та летом все будут пить шампусик на своих яхтах, а вот осенью все и начнется
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:28
Re: А-Банк
подскажите, пож, если сегодня пополнить кредитку абанка через тумбу привата, то задолженность за апрель погасится в срок? по остатку долга по кредитке вижу, что сумма "зашла", т.е. долг уменьшился, но что-то сомневаюсь....
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:37
Re: А-Банк
Если после пополнения сразу прошла авторизация и баланс на карте изменился, то задолженность погашена в срок.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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