Andey написав:Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике. за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?
Всяке може бути. Криза суне+війна братків за свої млрди в Приваті.
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подскажите, пож, если сегодня пополнить кредитку абанка через тумбу привата, то задолженность за апрель погасится в срок? по остатку долга по кредитке вижу, что сумма "зашла", т.е. долг уменьшился, но что-то сомневаюсь....
Квесторе_поверніться написав:Криза суне+війна братків за свої млрди в Приваті.
Щоби братам боком не вилізло.
У ПриватБанку виявили, що підписи в заявах, поданих компаніями Сурксісів у виконавчу службу, підроблені
Як повідомили у ПриватБанк, фінустанова звернулася із заявою до державної виконавчої служби про повернення виконавчих документів за заявами шести компаній, пов’язаних з братами Суркісами, через наявні обставини підробки документів, за якими були відкриті такі провадження. Також банк найближчим часом направить відповідну заяву у правоохоронні органи. https://zaxid.net/privatbank_zayaviv_pr ... v_n1502851
Краще було би банкрутити приват, та і виплатити максимум по 200 тис. грн браткам та екс-жінкам і все по закону.
Квесторе_поверніться написав:Криза суне+війна братків за свої млрди в Приваті.
Щоби братам боком не вилізло.
У ПриватБанку виявили, що підписи в заявах, поданих компаніями Сурксісів у виконавчу службу, підроблені
Як повідомили у ПриватБанк, фінустанова звернулася із заявою до державної виконавчої служби про повернення виконавчих документів за заявами шести компаній, пов’язаних з братами Суркісами, через наявні обставини підробки документів, за якими були відкриті такі провадження. Також банк найближчим часом направить відповідну заяву у правоохоронні органи. https://zaxid.net/privatbank_zayaviv_pr ... v_n1502851
Краще було би банкрутити приват, та і виплатити максимум по 200 тис. грн браткам та екс-жінкам і все по закону.
А они шооо, не подписывали Згоду на використання факсимиле печати и подписи в договорах?