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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1624162516261627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:24

Re: А-Банк

Alien написав:
  ricardo написав:По Зеленій карті можна буде обнулити кредитний ліміт?

Можна. Але навіщо?
А зачем он нужен? За свои кэшбэк больше. И кредитная нагрузка меньше.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:26

  lel написав:
Alien написав:
  ricardo написав:По Зеленій карті можна буде обнулити кредитний ліміт?

Можна. Але навіщо?
А зачем он нужен? За свои кэшбэк больше. И кредитная нагрузка меньше.

У меня без кредлимита КБ не включался по старой УниГолд :(
Вот на 500 его выставить -- в самый раз будет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:52

  lel написав:
Alien написав:
  ricardo написав:По Зеленій карті можна буде обнулити кредитний ліміт?

Можна. Але навіщо?
А зачем он нужен? За свои кэшбэк больше. И кредитная нагрузка меньше.

Ну якби лiмiт можна вибрати та отриманi ресурси розмiстити з вигодою.
Думаю, що у того хто може все це смачно "приготувати" питання навiщо не виника
Alien
 
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