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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:24
Alien написав: ricardo написав:
По Зеленій карті можна буде обнулити кредитний ліміт?
Можна. Але навіщо?
А зачем он нужен? За свои кэшбэк больше. И кредитная нагрузка меньше.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:26
lel написав: Alien написав: ricardo написав:
По Зеленій карті можна буде обнулити кредитний ліміт?
Можна. Але навіщо?
А зачем он нужен? За свои кэшбэк больше. И кредитная нагрузка меньше.
У меня без кредлимита КБ не включался по старой УниГолд
Вот на 500 его выставить -- в самый раз будет
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:52
lel написав: Alien написав: ricardo написав:
По Зеленій карті можна буде обнулити кредитний ліміт?
Можна. Але навіщо?
А зачем он нужен? За свои кэшбэк больше. И кредитная нагрузка меньше.
Ну якби лiмiт можна вибрати та отриманi ресурси розмiстити з вигодою.
Думаю, що у того хто може все це смачно "приготувати" питання навiщо не виника
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:38
Как это сделать? Можно в личку.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:10
andreyiskra написав:
Как это сделать? Можно в личку.
Думайте. Шукайте. Шляхи є. Дорогу здолає, той хто йде. Стосовно конкретних схем - вибачте моя принципова позиція ділитися тільки з людьми, з якими знайомий особисто у реальному житті. Не сприймайте на власну адресу, але я вимушений визнати, що на жаль влади ковалі у житті трапляються і досить часто.
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