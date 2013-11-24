А зачем он нужен? За свои кэшбэк больше. И кредитная нагрузка меньше.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:24
Re: А-Банк
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:26
У меня без кредлимита КБ не включался по старой УниГолд
Вот на 500 его выставить -- в самый раз будет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:52
Ну якби лiмiт можна вибрати та отриманi ресурси розмiстити з вигодою.
Думаю, що у того хто може все це смачно "приготувати" питання навiщо не виника
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:38
Re: А-Банк
Как это сделать? Можно в личку.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:10
Думайте. Шукайте. Шляхи є. Дорогу здолає, той хто йде. Стосовно конкретних схем - вибачте моя принципова позиція ділитися тільки з людьми, з якими знайомий особисто у реальному житті. Не сприймайте на власну адресу, але я вимушений визнати, що на жаль влади ковалі у житті трапляються і досить часто.
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, Valeriy237 і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|