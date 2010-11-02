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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:24
Alien написав: ricardo написав:
По Зеленій карті можна буде обнулити кредитний ліміт?
Можна. Але навіщо?
А зачем он нужен? За свои кэшбэк больше. И кредитная нагрузка меньше.
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lel
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:26
lel написав: Alien написав: ricardo написав:
По Зеленій карті можна буде обнулити кредитний ліміт?
Можна. Але навіщо?
А зачем он нужен? За свои кэшбэк больше. И кредитная нагрузка меньше.
У меня без кредлимита КБ не включался по старой УниГолд
Вот на 500 его выставить -- в самый раз будет
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:52
lel написав: Alien написав: ricardo написав:
По Зеленій карті можна буде обнулити кредитний ліміт?
Можна. Але навіщо?
А зачем он нужен? За свои кэшбэк больше. И кредитная нагрузка меньше.
Ну якби лiмiт можна вибрати та отриманi ресурси розмiстити з вигодою.
Думаю, що у того хто може все це смачно "приготувати" питання навiщо не виника
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Alien
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:38
Как это сделать? Можно в личку.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:10
andreyiskra написав:
Как это сделать? Можно в личку.
Думайте. Шукайте. Шляхи є. Дорогу здолає, той хто йде. Стосовно конкретних схем - вибачте моя принципова позиція ділитися тільки з людьми, з якими знайомий особисто у реальному житті. Не сприймайте на власну адресу, але я вимушений визнати, що на жаль влади ковалі у житті трапляються і досить часто.
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Alien
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Додано: Суб 30 тра, 2020 09:39
Alien
ну так зачем такое писать, если дальше отбой - получается балабольство
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Суб 30 тра, 2020 10:41
omb написав:Alien
ну так зачем такое писать, если дальше отбой - получается балабольство
Зустрічне питання - навіщо писати, що ліміт не потрібен, якщо уся справа лише у відсутності знань як його можна використати? Це теж виходить "балабольство"? То чому ви робите зауваження лише мені?
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Додано: Суб 30 тра, 2020 11:20
Alien
Ну человек не знает как его применить и пишет, что убирает - все карты открыты как бы
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 30 тра, 2020 12:19
omb написав:Alien
Ну человек не знает как его применить и пишет, что убирает - все карты открыты как бы
То може мені ще розповісти, де лежить запасний ключ від хати, де я тримаю гроші? Вважайте мене "балаболом", але заради такої дрібниці принципами поступатись не збираюсь, на "слабо" не ведусь. Вибачайте.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 12:36
omb написав:Alien
Ну человек не знает как его применить и пишет, что убирает - все карты открыты как бы
Дебитки приносят 5-7% чистыми практически на все. Акции 10-20%. Если мало-открываю на родственников. Кредитки до десятка, тоже имею. Но там где хочу-не дают. Или маленький КЛ.
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lel
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