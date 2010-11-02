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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1625162616271628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:13

  Alien написав:
  andreyiskra написав:Как это сделать? Можно в личку.

Думайте. Шукайте. Шляхи є. Дорогу здолає, той хто йде. Стосовно конкретних схем - вибачте моя принципова позиція ділитися тільки з людьми, з якими знайомий особисто у реальному житті. Не сприймайте на власну адресу, але я вимушений визнати, що на жаль влади ковалі у житті трапляються і досить часто.


чет на ветке глобуса этот жизненный принцип был не заметен :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:38

  Alien написав:
  omb написав:Alien Ну человек не знает как его применить и пишет, что убирает - все карты открыты как бы :)

То може мені ще розповісти, де лежить запасний ключ від хати, де я тримаю гроші? Вважайте мене "балаболом", але заради такої дрібниці принципами поступатись не збираюсь, на "слабо" не ведусь. Вибачайте.

Это просто смешно.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:47

  lel написав:
omb написав:Alien Ну человек не знает как его применить и пишет, что убирает - все карты открыты как бы :)
Дебитки приносят 5-7% чистыми практически на все. Акции 10-20%. Если мало-открываю на родственников. Кредитки до десятка, тоже имею. Но там где хочу-не дают. Или маленький КЛ.

А где хотите открыть КК?
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