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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:13
Alien написав: andreyiskra написав:
Как это сделать? Можно в личку.
Думайте. Шукайте. Шляхи є. Дорогу здолає, той хто йде. Стосовно конкретних схем - вибачте моя принципова позиція ділитися тільки з людьми, з якими знайомий особисто у реальному житті
. Не сприймайте на власну адресу, але я вимушений визнати, що на жаль влади ковалі у житті трапляються і досить часто.
чет на ветке глобуса этот жизненный принцип был не заметен
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:38
Alien написав: omb написав:Alien
Ну человек не знает как его применить и пишет, что убирает - все карты открыты как бы
То може мені ще розповісти, де лежить запасний ключ від хати, де я тримаю гроші? Вважайте мене "балаболом", але заради такої дрібниці принципами поступатись не збираюсь, на "слабо" не ведусь. Вибачайте.
Это просто смешно.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:47
lel написав: omb написав:Alien
Ну человек не знает как его применить и пишет, что убирает - все карты открыты как бы
Дебитки приносят 5-7% чистыми практически на все. Акции 10-20%. Если мало-открываю на родственников. Кредитки до десятка, тоже имею. Но там где хочу-не дают. Или маленький КЛ.
А где хотите открыть КК?
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