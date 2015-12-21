|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 08:29
Andey написав:Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике.
за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?
Гадаю на картах Таро, за половину депо розкажу подальшу долю цих грошей.
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 тра, 2020 15:24
С Универсальной/Зеленой СЭП за свои бесплатен?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2130
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 тра, 2020 15:33
novichok написав:
С Универсальной/Зеленой СЭП за свои бесплатен?
Так
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|386
|79296
|
|
|86394
|10131902
|
|
|40811
|4946810
|
|