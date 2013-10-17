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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1625162616271628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 08:29

Re: А-Банк

Andey написав:Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике.
за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?
Гадаю на картах Таро, за половину депо розкажу подальшу долю цих грошей.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:24

С Универсальной/Зеленой СЭП за свои бесплатен?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:33

  novichok написав:С Универсальной/Зеленой СЭП за свои бесплатен?

Так
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:31

  Alien написав:
  novichok написав:С Универсальной/Зеленой СЭП за свои бесплатен?

Так

А если р2р тянуть свои гроши моней будет комисс?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:44

  novichok написав:
  Alien написав:
  novichok написав:С Универсальной/Зеленой СЭП за свои бесплатен?

Так

А если р2р тянуть свои гроши моней будет комисс?

не будет
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omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:49

  omb написав:
  novichok написав:А если р2р тянуть свои гроши моней будет комисс?

не будет

с Уни/Зе будет, 1%
С КдВ -- не будет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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