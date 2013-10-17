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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 08:29
Andey написав:Панове, как думаете стоит ли рискнуть и превысить фонд до июля 2020? уж очень сладкий процент на гривневом столбике.
за 2 мес с а-банкой ничего не случится, правильно?
Гадаю на картах Таро, за половину депо розкажу подальшу долю цих грошей.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:24
С Универсальной/Зеленой СЭП за свои бесплатен?
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novichok
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:33
novichok написав:
С Универсальной/Зеленой СЭП за свои бесплатен?
Так
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Додано: Нед 31 тра, 2020 17:31
Alien написав: novichok написав:
С Универсальной/Зеленой СЭП за свои бесплатен?
Так
А если р2р тянуть свои гроши моней будет комисс?
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Додано: Нед 31 тра, 2020 17:44
novichok написав: Alien написав: novichok написав:
С Универсальной/Зеленой СЭП за свои бесплатен?
Так
А если р2р тянуть свои гроши моней будет комисс?
не будет
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Додано: Нед 31 тра, 2020 17:49
omb написав: novichok написав:
А если р2р тянуть свои гроши моней будет комисс?
не будет
с Уни/Зе будет, 1%
С КдВ -- не будет
... делайте хоть что-нибудь!
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Нед 31 тра, 2020 18:38
Rim
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