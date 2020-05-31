Кафе - 3%
Продукты - 2%
Кино - 10%
Авто и АЗС - 2%
Цветы - 20%
Медицина - 3%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 00:21
Кэшбек
Кафе - 3%
Продукты - 2%
Кино - 10%
Авто и АЗС - 2%
Цветы - 20%
Медицина - 3%
Black Jack - White Business
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