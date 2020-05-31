Striker написав:В смысле, а что будет, если я оформлю тут депо?
Были акции (и сейчас кажется есть) с кешбэком за оформление депозита, а кешбэк давали только на Зеленую/Уни.
А якщо в касі А-банку поповнити Зелену на 10 тис - то умови акції не виконаються?
Вроде, выполняются, но кешбэк приходит на карту, которая поддерживает кешбэки:
Зарахування трансфер-бонусу здійснюється на рахунок кешбеку клієнта по картці "Універсальна Голд" з PayPass/ "Зелена"
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Одна семейная учётка попала в немилость с кешбеком в предложенных категориях за любые средства - 1% Партнёрские кешбеки - на месте. Приложение обновлено, но телефон на 5 андроиде, может версия для него утратила актуальность
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Одна семейная учётка попала в немилость с кешбеком в предложенных категориях за любые средства - 1% Партнёрские кешбеки - на месте. Приложение обновлено, но телефон на 5 андроиде, может версия для него утратила актуальность
А в прошлом месяце кэшбек выводили? Я 3 месяця был в режиме "1% на все категории" из-за того что в январе получил ровно 500 грн. грязными - потом попустило. Если думаете проблема в версии андроида - зайдите в аппку под этим же акком на более современном телепоне - думаю ничего не поменяется
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Вкладчик1234 написав:Одна семейная учётка попала в немилость с кешбеком в предложенных категориях за любые средства - 1% Партнёрские кешбеки - на месте. Приложение обновлено, но телефон на 5 андроиде, может версия для него утратила актуальность
А в прошлом месяце кэшбек выводили? Я 3 месяця был в режиме "1% на все категории" из-за того что в январе получил ровно 500 грн. грязными - потом попустило. Если думаете проблема в версии андроида - зайдите в аппку под этим же акком на более современном телепоне - думаю ничего не поменяется
Версия приложения 2.01.52. На другом телефоне с 7 андроидом - такая же версия (там другая учётка, и кешбек нормальный) Кешбеки по 500грн бывали, но последние 2-3 месяца карта практически была на полке, и совсем без кешбека.
Но профиль использования был можно сказать "свинорыльский" - есть хорошие предложения - карта работает. Нет предложений - карта на полке.
Видимо ввели какой-то "индекс свинорыла", аналогично "кредитному рейтингу". И по "1000 факторов" присваивают "чёрную метку" (может считают регулярность использования карты, разнообразие торговых точек, соотношение кешбека к общему обороту, и т.д.)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин