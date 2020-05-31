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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1627162816291630

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:04

Re: А-Банк

  ukrprom2014 написав:Если заводить с другого банка?

А з якого банку заводиться без комісії на Зелену?
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:05

  ricardo написав:
  ingtrans написав:
  Striker написав:В смысле, а что будет, если я оформлю тут депо?

Были акции (и сейчас кажется есть) с кешбэком за оформление депозита, а кешбэк давали только на Зеленую/Уни.

А якщо в касі А-банку поповнити Зелену на 10 тис - то умови акції не виконаються?

Вроде, выполняются, но кешбэк приходит на карту, которая поддерживает кешбэки:
Зарахування трансфер-бонусу здійснюється на рахунок кешбеку клієнта по картці "Універсальна Голд" з PayPass/ "Зелена"
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:05

Re: А-Банк

  ricardo написав:А якщо в касі А-банку поповнити Зелену на 10 тис - то умови акції не виконаються?


кешбек за пополнение налом только кдв или виртуалки
https://a-bank.com.ua/static/transfer-bonus-ua.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:20

  ricardo написав:
  ukrprom2014 написав:Если заводить с другого банка?

А з якого банку заводиться без комісії на Зелену?

З будь-якого. Хоч зовнішніми штовхачками, хоч внутрішньою тягнучкою, хоч СЕПом
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:43

Одна семейная учётка попала в немилость с кешбеком в предложенных категориях за любые средства - 1%
Партнёрские кешбеки - на месте.
Приложение обновлено, но телефон на 5 андроиде, может версия для него утратила актуальность
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:46

  Вкладчик1234 написав:Одна семейная учётка попала в немилость с кешбеком в предложенных категориях за любые средства - 1%
Партнёрские кешбеки - на месте.
Приложение обновлено, но телефон на 5 андроиде, может версия для него утратила актуальность

А в прошлом месяце кэшбек выводили? Я 3 месяця был в режиме "1% на все категории" из-за того что в январе получил ровно 500 грн. грязными - потом попустило.
Если думаете проблема в версии андроида - зайдите в аппку под этим же акком на более современном телепоне - думаю ничего не поменяется
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:55

А что, в приложении не показывают сумму в грейсе?..
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:58

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Одна семейная учётка попала в немилость с кешбеком в предложенных категориях за любые средства - 1%
Партнёрские кешбеки - на месте.
Приложение обновлено, но телефон на 5 андроиде, может версия для него утратила актуальность

А в прошлом месяце кэшбек выводили? Я 3 месяця был в режиме "1% на все категории" из-за того что в январе получил ровно 500 грн. грязными - потом попустило.
Если думаете проблема в версии андроида - зайдите в аппку под этим же акком на более современном телепоне - думаю ничего не поменяется

Версия приложения 2.01.52. На другом телефоне с 7 андроидом - такая же версия (там другая учётка, и кешбек нормальный)
Кешбеки по 500грн бывали, но последние 2-3 месяца карта практически была на полке, и совсем без кешбека.

Но профиль использования был можно сказать "свинорыльский" - есть хорошие предложения - карта работает. Нет предложений - карта на полке.

Видимо ввели какой-то "индекс свинорыла", аналогично "кредитному рейтингу". И по "1000 факторов" присваивают "чёрную метку" (может считают регулярность использования карты, разнообразие торговых точек, соотношение кешбека к общему обороту, и т.д.)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:06

З поверненням, шановний Flamingo!
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