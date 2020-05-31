|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:26
Завтра ще -0.5% від ставки
промокод від Мінфіна UF9U733
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3355
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|86427
|10137160
|
Пон 01 чер, 2020 19:31
anis
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18045
|2542318
|
|
|40849
|4950514
|
Пон 01 чер, 2020 18:31
cohan
|