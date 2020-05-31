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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:26
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:42
Alien написав: ricardo написав: ukrprom2014 написав:
Если заводить с другого банка?
А з якого банку заводиться без комісії на Зелену?
З будь-якого. Хоч зовнішніми штовхачками, хоч внутрішньою тягнучкою, хоч СЕПом
Не найшов я такого. 0.5% бере наприклад Приват, плюс 0.5% А-банк на зарахування на Зелену.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:45
ricardo написав:
плюс 0.5% А-банк на зарахування на Зелену.
Что-то не то. На вход Зеленая бесплатно.
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http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56
ricardo написав: Alien написав: ricardo написав:
А з якого банку заводиться без комісії на Зелену?
З будь-якого. Хоч зовнішніми штовхачками, хоч внутрішньою тягнучкою, хоч СЕПом
Не найшов я такого. 0.5% бере наприклад Приват, плюс 0.5% А-банк на зарахування на Зелену.
З боку абанку комiсiй на вхiд на зелену по р2р нема. На тарифи карти донора абанк не вплива.
Востаннє редагувалось Alien
в Пон 01 чер, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56
Ferlakur написав:
А что, в приложении не показывают сумму в грейсе?..
Никто солдату не ответил...
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Пон 01 чер, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56
ingtrans написав: ricardo написав:
плюс 0.5% А-банк на зарахування на Зелену.
Что-то не то. На вход Зеленая бесплатно.
Попробую ще з Конкорда (icONom на вихід).
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