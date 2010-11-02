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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1628162916301631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:26

Re: А-Банк

Завтра ще -0.5% від ставки
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:42

  Alien написав:
  ricardo написав:
  ukrprom2014 написав:Если заводить с другого банка?

А з якого банку заводиться без комісії на Зелену?

З будь-якого. Хоч зовнішніми штовхачками, хоч внутрішньою тягнучкою, хоч СЕПом

Не найшов я такого. 0.5% бере наприклад Приват, плюс 0.5% А-банк на зарахування на Зелену.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:45

Re: А-Банк

  ricardo написав:плюс 0.5% А-банк на зарахування на Зелену.

Что-то не то. На вход Зеленая бесплатно.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56

  ricardo написав:
  Alien написав:
  ricardo написав:А з якого банку заводиться без комісії на Зелену?

З будь-якого. Хоч зовнішніми штовхачками, хоч внутрішньою тягнучкою, хоч СЕПом

Не найшов я такого. 0.5% бере наприклад Приват, плюс 0.5% А-банк на зарахування на Зелену.
З боку абанку комiсiй на вхiд на зелену по р2р нема. На тарифи карти донора абанк не вплива.
Востаннє редагувалось Alien в Пон 01 чер, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56

  Ferlakur написав:А что, в приложении не показывают сумму в грейсе?..

Никто солдату не ответил...
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 01 чер, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56

  ingtrans написав:
  ricardo написав:плюс 0.5% А-банк на зарахування на Зелену.

Что-то не то. На вход Зеленая бесплатно.

Попробую ще з Конкорда (icONom на вихід).
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 06:32

Re: А-Банк

  Ferlakur написав:А что, в приложении не показывают сумму в грейсе?..
Вчера показывало и сегодня :D
Плюсик и где-то в середине запрятали кнопку "Минимальный платёж". Только что проверил на телефоне с платформой Android.

PS Бета-тестерам, вроде как, сегодня выдадут сборку с новым интерфейсом. Инфа с закрытой группы тестировщиков в Facebook.
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MASolomko
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