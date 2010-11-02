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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:26
Re: А-Банк
Завтра ще -0.5% від ставки
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:42
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:45
Re: А-Банк
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56
З боку абанку комiсiй на вхiд на зелену по р2р нема. На тарифи карти донора абанк не вплива.
Востаннє редагувалось Alien в Пон 01 чер, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 01 чер, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56
Додано: Вів 02 чер, 2020 06:32
Re: А-Банк
Вчера показывало и сегодня
Плюсик и где-то в середине запрятали кнопку "Минимальный платёж". Только что проверил на телефоне с платформой Android.
PS Бета-тестерам, вроде как, сегодня выдадут сборку с новым интерфейсом. Инфа с закрытой группы тестировщиков в Facebook.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:28
Поспішаємо повідомити, що сьогодні ваш ліміт по послузі “Швидка готівка” складає
до 1000000 грн
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