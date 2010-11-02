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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1629163016311632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:44

  omb написав:
  alex lem написав:Квесторе_поверніться Торопитесь,надо брать лям :wink: :mrgreen:
Эт не мелочь по карманам тырить- Пошью костюм с отливом, и в Ялту! :wink:
Так 1000 грн это тоже до 1000000 грн :)

Зате ставка 75% стабільна і на любу суму. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:46

Квесторе_поверніться стабильность - признак класса :)
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Подякував: 17 раз.
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