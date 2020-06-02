Додано: Сер 03 чер, 2020 12:25

Здравствуйте.

Подскажите, платёж через СЭП (инициированный в начале рабочего дня) когда имеет шанс отправиться по назначению?



Дополнение: Мне вот уже просто академически интересно, доживём ли мы когда-нибудь до того, что информация о совершенных платежах в банках будет предоставляться полная и адекватная? Это не только про этот банк, это вообще практически везде. Вот сейчас посмотрел статус платежа, посмотрел платёжку. И из платёжки получается, что я перевёл деньги со своего счёта в Абанке на какой-то левый счёт в Абанке же (даже не в формате IBAN), с назначением платежа "для пополнения карты №NNNNNN". Но я-то пересылал не на абанк, а на Моно, и вводил для этого IBAN, который теперь, по документам, вообще нигде не виден. Посмотрел один из старых платежей, который точно дошёл - там всё так же. Я понимаю, конечно, что это какой-то транзитник, но не понимаю, на кой ляд они вообще в нынешнее время нужны, а если уж без них никак, то почему официальный банковский документ не содержит полной информации о платеже, которая задавалась мной при его создании, и вообще выглядит так, что я где-то ошибся при вводе?