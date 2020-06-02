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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1629163016311632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:44

  omb написав:
  alex lem написав:Квесторе_поверніться Торопитесь,надо брать лям :wink: :mrgreen:
Эт не мелочь по карманам тырить- Пошью костюм с отливом, и в Ялту! :wink:
Так 1000 грн это тоже до 1000000 грн :)

Зате ставка 75% стабільна і на любу суму. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:46

Квесторе_поверніться стабильность - признак класса :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:25

Здравствуйте.
Подскажите, платёж через СЭП (инициированный в начале рабочего дня) когда имеет шанс отправиться по назначению?

Дополнение: Мне вот уже просто академически интересно, доживём ли мы когда-нибудь до того, что информация о совершенных платежах в банках будет предоставляться полная и адекватная? Это не только про этот банк, это вообще практически везде. Вот сейчас посмотрел статус платежа, посмотрел платёжку. И из платёжки получается, что я перевёл деньги со своего счёта в Абанке на какой-то левый счёт в Абанке же (даже не в формате IBAN), с назначением платежа "для пополнения карты №NNNNNN". Но я-то пересылал не на абанк, а на Моно, и вводил для этого IBAN, который теперь, по документам, вообще нигде не виден. Посмотрел один из старых платежей, который точно дошёл - там всё так же. Я понимаю, конечно, что это какой-то транзитник, но не понимаю, на кой ляд они вообще в нынешнее время нужны, а если уж без них никак, то почему официальный банковский документ не содержит полной информации о платеже, которая задавалась мной при его создании, и вообще выглядит так, что я где-то ошибся при вводе?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:27

Re: А-Банк

  M-Audio написав:Подскажите, платёж через СЭП (инициированный в начале рабочего дня) когда имеет шанс отправиться по назначению?

Сегодня и имеет. У меня обычно с А-Банка приходило в другие банки в течение 1-2 часов.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:30

Кому гнилых бананов? :mrgreen:

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1224089005

Скоро буханки хлеба будут разыгрывать
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:39

  M-Audio написав:Здравствуйте.
Подскажите, платёж через СЭП (инициированный в начале рабочего дня) когда имеет шанс отправиться по назначению?

Дополнение: Мне вот уже просто академически интересно, доживём ли мы когда-нибудь до того, что информация о совершенных платежах в банках будет предоставляться полная и адекватная? Это не только про этот банк, это вообще практически везде. Вот сейчас посмотрел статус платежа, посмотрел платёжку. И из платёжки получается, что я перевёл деньги со своего счёта в Абанке на какой-то левый счёт в Абанке же (даже не в формате IBAN), с назначением платежа "для пополнения карты №NNNNNN". Но я-то пересылал не на абанк, а на Моно, и вводил для этого IBAN, который теперь, по документам, вообще нигде не виден. Посмотрел один из старых платежей, который точно дошёл - там всё так же. Я понимаю, конечно, что это какой-то транзитник, но не понимаю, на кой ляд они вообще в нынешнее время нужны, а если уж без них никак, то почему официальный банковский документ не содержит полной информации о платеже, которая задавалась мной при его создании, и вообще выглядит так, что я где-то ошибся при вводе?

Так происходит когда для проведения платежа задействованы несколько комплексов - один отвечает за учет денег на картах, а второй за проведение платежей. А все потому что банки должны составлять ежедневный баланс, а значит им надо как-то выводить остатки по картам, по которым операции идут круглосуточно . Вот поэтому все карточные операции идут как бы на аутсорс, и в опер дне банка присутствуют по сути одной строкой и попадают все платежи как входящие так и исходящие лишь через транзитник. При этом банк формирует свой мемориальный ордер, который вы в итоге видите. По сути это не ваш платеж, а служебный документ банка на задействование транзитника для проведения оплаты. Зачем банк дает это видеть клиенту? Скорее всего потому что программисты банка косорукие и не сподобились наваять чисто для клиента квитаху "по мотивам того что он вводил". Но в принципе думаю каждому важен скорее результат, чем сам процесс - а результат у абанки обычно нормальный - СЭП отправленный в рабочее время в течении часа-двух у адресата. К примеру мой СЭП из А-банки долетел за час-двадцать. Думаю Ваш тоже скоро будет на месте.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:43

M-Audio у меня тоже сэп с абанка приходит быстро, чуть более часа
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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