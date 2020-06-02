Зате ставка 75% стабільна і на любу суму.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:44
Зате ставка 75% стабільна і на любу суму.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:46
Квесторе_поверніться стабильность - признак класса
Кешбечные карты!
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:25
Здравствуйте.
Подскажите, платёж через СЭП (инициированный в начале рабочего дня) когда имеет шанс отправиться по назначению?
Дополнение: Мне вот уже просто академически интересно, доживём ли мы когда-нибудь до того, что информация о совершенных платежах в банках будет предоставляться полная и адекватная? Это не только про этот банк, это вообще практически везде. Вот сейчас посмотрел статус платежа, посмотрел платёжку. И из платёжки получается, что я перевёл деньги со своего счёта в Абанке на какой-то левый счёт в Абанке же (даже не в формате IBAN), с назначением платежа "для пополнения карты №NNNNNN". Но я-то пересылал не на абанк, а на Моно, и вводил для этого IBAN, который теперь, по документам, вообще нигде не виден. Посмотрел один из старых платежей, который точно дошёл - там всё так же. Я понимаю, конечно, что это какой-то транзитник, но не понимаю, на кой ляд они вообще в нынешнее время нужны, а если уж без них никак, то почему официальный банковский документ не содержит полной информации о платеже, которая задавалась мной при его создании, и вообще выглядит так, что я где-то ошибся при вводе?
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:27
Re: А-Банк
Сегодня и имеет. У меня обычно с А-Банка приходило в другие банки в течение 1-2 часов.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:30
Кому гнилых бананов?
Скоро буханки хлеба будут разыгрывать
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:39
Так происходит когда для проведения платежа задействованы несколько комплексов - один отвечает за учет денег на картах, а второй за проведение платежей. А все потому что банки должны составлять ежедневный баланс, а значит им надо как-то выводить остатки по картам, по которым операции идут круглосуточно . Вот поэтому все карточные операции идут как бы на аутсорс, и в опер дне банка присутствуют по сути одной строкой и попадают все платежи как входящие так и исходящие лишь через транзитник. При этом банк формирует свой мемориальный ордер, который вы в итоге видите. По сути это не ваш платеж, а служебный документ банка на задействование транзитника для проведения оплаты. Зачем банк дает это видеть клиенту? Скорее всего потому что программисты банка косорукие и не сподобились наваять чисто для клиента квитаху "по мотивам того что он вводил". Но в принципе думаю каждому важен скорее результат, чем сам процесс - а результат у абанки обычно нормальный - СЭП отправленный в рабочее время в течении часа-двух у адресата. К примеру мой СЭП из А-банки долетел за час-двадцать. Думаю Ваш тоже скоро будет на месте.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:43
M-Audio у меня тоже сэп с абанка приходит быстро, чуть более часа
Кешбечные карты!
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:10
Re: А-Банк
І комусь вже прийов оновлений інтерфейс?і наскільки оновлений?
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:28
Кому интересно - сегодня история закончилась. Спустя две недели после обращения перезвонил представитель техподдержки и сказал, что кешбек таки начислен. А-Банку респект.
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:46
А-Банк
Задумался, не приобщиться ли к семье А-Банка. Все, что раньше знал о этом банке, оказывается давно уже неправда - для меня, до вчерашнего дня, банк принадлежал бородатой бабушке, а тут братки оказывается)
Почитал немного форум, офиц. страничку банка...
По поводу кешбека - надо ли оно, имея карты Альфа-Банка, Моно. Вот категория "Красота" в этом месяце не выпала в имеющихся, а на Зеленой была, правда это копейки, но все равно, с миру по нитке...
По трансферу не понятно... Написано, что за пополнение на депо через СЭП, р2р вернут то ли 0,62...%, то ли 1,24...% - это чистыми? Сразу указали комиссию на зачисление, хотя форумчане писали, что ее нет, тарифы на вывод как у Привата, или свои, (СЭП тот же самый сколько).
И вообще стоит ли связываться с банком, как с выдачей или тут автопролонгация жесткая и потом вырывать надо...
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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