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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1630163116321633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:59

Re: А-Банк

  ГеннадийUA написав:По трансферу не понятно... Написано, что за пополнение на депо через СЭП, р2р вернут то ли 0,62...%, то ли 1,24...% - это чистыми?

Вот условия.

  ГеннадийUA написав:Сразу указали комиссию на зачисление, хотя форумчане писали, что ее нет

Смотря на какую карту идет зачисление. Если на КДВ, то комиссия 0,5%.

  ГеннадийUA написав:тарифы на вывод как у Привата, или свои, (СЭП тот же самый сколько)

в общем случае тарифы зависят от карты, соответственно, нужно смотреть тарифы по Вашей карте. СЭП бесплатно.

PS. Вообще говоря, большая часть ответов на Ваши вопросы есть в тарифах на сайте банка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:24

ГеннадийUA Если надо дополнительно 2 категории кешбека, иногда бывают хорошие условие под депо ну или надо очередная карта с кредитным лимитом, то почему нет. За регистрацию по ссылке дают как и в моне 50 грн кешбека. На карту завод денег бесплатен, выход с банка по сэпу бесплатно.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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... на свои 10%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:32

Re: А-Банк

  ГеннадийUA написав:как с выдачей или тут автопролонгация жесткая и потом вырывать надо...

в веб-банкінгу чи в моб. додатку повний контроль над депозитами
можна знімати самому авто-лонгацію
валюту і грн тим більше віддають вчасно, більше того, Моно банк по валюті тепер через АБ кантується
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:38

Акцент повторно добавился в новую MC Більше.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:59

  Vorlon написав:Акцент повторно добавился в новую MC Більше.

Но карты не добавляются.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:01

  ruvex написав:
  Vorlon написав:Акцент повторно добавился в новую MC Більше.

Но карты не добавляются.

Только что добавил Зелёную.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:10

ingtrans
Какой тип карты у вас пишет? Интересно. А то у меня Универсальная Gold.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:29

Vorlon
A-bank
WORLD DEBIT EMBOSSED
Как и О.Карта и New Card.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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