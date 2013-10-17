ГеннадийUA написав:Сразу указали комиссию на зачисление, хотя форумчане писали, что ее нет
Смотря на какую карту идет зачисление. Если на КДВ, то комиссия 0,5%.
ГеннадийUA написав:тарифы на вывод как у Привата, или свои, (СЭП тот же самый сколько)
в общем случае тарифы зависят от карты, соответственно, нужно смотреть тарифы по Вашей карте. СЭП бесплатно.
PS. Вообще говоря, большая часть ответов на Ваши вопросы есть в тарифах на сайте банка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ГеннадийUA Если надо дополнительно 2 категории кешбека, иногда бывают хорошие условие под депо ну или надо очередная карта с кредитным лимитом, то почему нет. За регистрацию по ссылке дают как и в моне 50 грн кешбека. На карту завод денег бесплатен, выход с банка по сэпу бесплатно.
Vorlon написав:Акцент повторно добавился в новую MC Більше.
Но карты не добавляются.
Только что добавил Зелёную.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Vorlon A-bank WORLD DEBIT EMBOSSED Как и О.Карта и New Card.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay