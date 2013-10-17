Якщо смс відключені, то тільки дзвонити 729
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 01:08
Якщо смс відключені, то тільки дзвонити 729
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