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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1631163216331634

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 01:08

  KVV написав:
  ingtrans написав:Vorlon
A-bank
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Как и О.Карта и New Card.

При реєстрації НК повідомлення від Укрсибу як надійшло? смс/пуш/вайбер?

Якщо смс відключені, то тільки дзвонити 729
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velvet
 
Повідомлень: 2734
З нами з: 06.03.09
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  #<1 ... 1631163216331634
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