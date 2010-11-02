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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 01:08
KVV написав: ingtrans написав:Vorlon
A-bank
WORLD DEBIT EMBOSSED
Как и О.Карта и New Card.
При реєстрації НК повідомлення від Укрсибу як надійшло? смс/пуш/вайбер?
Якщо смс відключені, то тільки дзвонити 729
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Додано: Чет 04 чер, 2020 06:21
Доброе утро всем!
Скажите, на форуме есть кто-то, состоящий в группе бета-тестировщиков на ФБ? Как туда попасть? А то как-то некошерно: в группах Моно, Аллы, ТАСи я есть, а тут - еще нет
И второй вопрос (если попасть не получится). Можете спросить, а как в приложении удалять
добавленную ранее карту другого банка? Все обыскал, не нашел. Добавить без проблем, а вот удалить - никак. И даже редактировать вроде никак.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 07:05
omb написав:ГеннадийUA
Если надо дополнительно 2 категории кешбека, иногда бывают хорошие условие под депо ну или надо очередная карта с кредитным лимитом, то почему нет. За регистрацию по ссылке дают как и в моне 50 грн кешбека. На карту завод денег бесплатен, выход с банка по сэпу бесплатно.
Значит, для получения карты, Вашей подписью и воспользуюсь!
Хотя... еще один важный вопрос - есть ли и тут как в Моно, разные уровни кешбека в зависимости от того, кредитные или свои на карте?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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Додано: Чет 04 чер, 2020 07:08
ГеннадийUA написав: omb написав:ГеннадийUA
Если надо дополнительно 2 категории кешбека, иногда бывают хорошие условие под депо ну или надо очередная карта с кредитным лимитом, то почему нет. За регистрацию по ссылке дают как и в моне 50 грн кешбека. На карту завод денег бесплатен, выход с банка по сэпу бесплатно.
Значит, для получения карты, Вашей подписью и воспользуюсь!
Хотя... еще один важный вопрос - есть ли и тут как в Моно, разные уровни кешбека в зависимости от того, кредитные или свои на карте?
Да, в последнее время кэшбэчная программа А-банка удивительно копирует (в мелочах) программу Моно, т.е. Вам будет привычно
На кредитные - 1%, на свои - разный. По этой причине карта с Нового года у меня лично лежит на полочке.
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