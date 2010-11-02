Доброе утро всем! Скажите, на форуме есть кто-то, состоящий в группе бета-тестировщиков на ФБ? Как туда попасть? А то как-то некошерно: в группах Моно, Аллы, ТАСи я есть, а тут - еще нет
И второй вопрос (если попасть не получится). Можете спросить, а как в приложении удалять добавленную ранее карту другого банка? Все обыскал, не нашел. Добавить без проблем, а вот удалить - никак. И даже редактировать вроде никак.
omb написав:ГеннадийUA Если надо дополнительно 2 категории кешбека, иногда бывают хорошие условие под депо ну или надо очередная карта с кредитным лимитом, то почему нет. За регистрацию по ссылке дают как и в моне 50 грн кешбека. На карту завод денег бесплатен, выход с банка по сэпу бесплатно.
Значит, для получения карты, Вашей подписью и воспользуюсь! Хотя... еще один важный вопрос - есть ли и тут как в Моно, разные уровни кешбека в зависимости от того, кредитные или свои на карте?
omb написав:ГеннадийUA Если надо дополнительно 2 категории кешбека, иногда бывают хорошие условие под депо ну или надо очередная карта с кредитным лимитом, то почему нет. За регистрацию по ссылке дают как и в моне 50 грн кешбека. На карту завод денег бесплатен, выход с банка по сэпу бесплатно.
Значит, для получения карты, Вашей подписью и воспользуюсь! Хотя... еще один важный вопрос - есть ли и тут как в Моно, разные уровни кешбека в зависимости от того, кредитные или свои на карте?
Да, в последнее время кэшбэчная программа А-банка удивительно копирует (в мелочах) программу Моно, т.е. Вам будет привычно На кредитные - 1%, на свои - разный. По этой причине карта с Нового года у меня лично лежит на полочке.
Искатель написав:Доброе утро всем! Скажите, на форуме есть кто-то, состоящий в группе бета-тестировщиков на ФБ? Как туда попасть? А то как-то некошерно: в группах Моно, Аллы, ТАСи я есть, а тут - еще нет
Искатель написав:И второй вопрос (если попасть не получится). Можете спросить, а как в приложении удалять добавленную ранее карту другого банка? Все обыскал, не нашел. Добавить без проблем, а вот удалить - никак. И даже редактировать вроде никак.
Alien написав:І... отримати відповідь за годину. Маю власний досвід такого
та лан, мені навіть vcode встигають продиктувати для поповнення мобільного
В чате тоже имею негативный опыт долгого ожидания, а вот на 729 когда звонишь, там быстрее отвечают, к тому же операцию реально провожу только после соединения с оператором и началом процедуры идентификации
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