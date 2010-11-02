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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1632163316341635>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 01:08

  KVV написав:
  ingtrans написав:Vorlon
A-bank
WORLD DEBIT EMBOSSED
Как и О.Карта и New Card.

При реєстрації НК повідомлення від Укрсибу як надійшло? смс/пуш/вайбер?

Якщо смс відключені, то тільки дзвонити 729
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 06:21

Доброе утро всем!
Скажите, на форуме есть кто-то, состоящий в группе бета-тестировщиков на ФБ? Как туда попасть? А то как-то некошерно: в группах Моно, Аллы, ТАСи я есть, а тут - еще нет :)

И второй вопрос (если попасть не получится). Можете спросить, а как в приложении удалять добавленную ранее карту другого банка? Все обыскал, не нашел. Добавить без проблем, а вот удалить - никак. И даже редактировать вроде никак.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 07:05

  omb написав:ГеннадийUA Если надо дополнительно 2 категории кешбека, иногда бывают хорошие условие под депо ну или надо очередная карта с кредитным лимитом, то почему нет. За регистрацию по ссылке дают как и в моне 50 грн кешбека. На карту завод денег бесплатен, выход с банка по сэпу бесплатно.

Значит, для получения карты, Вашей подписью и воспользуюсь!
Хотя... еще один важный вопрос - есть ли и тут как в Моно, разные уровни кешбека в зависимости от того, кредитные или свои на карте?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 07:08

  ГеннадийUA написав:
  omb написав:ГеннадийUA Если надо дополнительно 2 категории кешбека, иногда бывают хорошие условие под депо ну или надо очередная карта с кредитным лимитом, то почему нет. За регистрацию по ссылке дают как и в моне 50 грн кешбека. На карту завод денег бесплатен, выход с банка по сэпу бесплатно.

Значит, для получения карты, Вашей подписью и воспользуюсь!
Хотя... еще один важный вопрос - есть ли и тут как в Моно, разные уровни кешбека в зависимости от того, кредитные или свои на карте?

Да, в последнее время кэшбэчная программа А-банка удивительно копирует (в мелочах) программу Моно, т.е. Вам будет привычно :)
На кредитные - 1%, на свои - разный. По этой причине карта с Нового года у меня лично лежит на полочке.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:05

  Искатель написав:Доброе утро всем!
Скажите, на форуме есть кто-то, состоящий в группе бета-тестировщиков на ФБ? Как туда попасть? А то как-то некошерно: в группах Моно, Аллы, ТАСи я есть, а тут - еще нет :)

1.Заходите по ссылке https://www.facebook.com/groups/testingABank/.
2.Нажимаете кнопку Вступить в группу.
3.Ждете уведомление об одобрении запроса на вступление в группу.
4.Заходите в группу.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:07

  velvet написав:
  KVV написав:
  ingtrans написав:Vorlon
A-bank
WORLD DEBIT EMBOSSED
Как и О.Карта и New Card.

При реєстрації НК повідомлення від Укрсибу як надійшло? смс/пуш/вайбер?

Якщо смс відключені, то тільки дзвонити 729

Можно в онлайн чате спросить.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:16

  Искатель написав:И второй вопрос (если попасть не получится). Можете спросить, а как в приложении удалять добавленную ранее карту другого банка? Все обыскал, не нашел. Добавить без проблем, а вот удалить - никак. И даже редактировать вроде никак.

Как и в моно: провести по карте пальцем влево.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:11

  Ferlakur написав:
  velvet написав:
  KVV написав:При реєстрації НК повідомлення від Укрсибу як надійшло? смс/пуш/вайбер?

Якщо смс відключені, то тільки дзвонити 729

Можно в онлайн чате спросить.

І... отримати відповідь за годину. Маю власний досвід такого
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:59

  Alien написав:І... отримати відповідь за годину. Маю власний досвід такого

та лан, мені навіть vcode встигають продиктувати для поповнення мобільного :mrgreen:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:06

  Ромасик написав:
  Alien написав:І... отримати відповідь за годину. Маю власний досвід такого

та лан, мені навіть vcode встигають продиктувати для поповнення мобільного :mrgreen:

В чате тоже имею негативный опыт долгого ожидания, а вот на 729 когда звонишь, там быстрее отвечают, к тому же операцию реально провожу только после соединения с оператором и началом процедуры идентификации
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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