Недавно обращался 2 раза. Сейчас специально посмотрел - в 09:17 вопрос, в 09:32 ответ. По более раннему обращению - в 09:31 вопрос, в 09:42 ответ. Не час, конечно, но 10-15 минут могут быть запросто.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:08
Re: А-Банк
Недавно обращался 2 раза. Сейчас специально посмотрел - в 09:17 вопрос, в 09:32 ответ. По более раннему обращению - в 09:31 вопрос, в 09:42 ответ. Не час, конечно, но 10-15 минут могут быть запросто.
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