Додано: Чет 04 чер, 2020 18:52

Как перевести доллары с просроченной карты на не просроченную?

С давних времен зависло пару десятков долларов на КДВ, решил тогда, что пусть висят на случай, если понадобится оплатить что-то мелкое в долларах или других тугриках. И вот, понадобилось, а карта, как выяснилось, полгода как просрочена. Платежи отклоняются - попробовал. В клиент-банке её ещё можно выбрать как источник средств при переводе с карты на карту, но вот в качестве получателя показываются только гривневые карты. Долларовую универсалку, которая пока ещё не просрочена, там выбрать нельзя.

Вопрос: есть какой-нибудь ещё способ перевести доллары на другую долларовую карту, или только идти пешком в отделение (а они вообще работают сейчас?) и получать КДВ на замену (которой пользоваться всё равно не буду)?