Недавно обращался 2 раза. Сейчас специально посмотрел - в 09:17 вопрос, в 09:32 ответ. По более раннему обращению - в 09:31 вопрос, в 09:42 ответ. Не час, конечно, но 10-15 минут могут быть запросто.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:08
Re: А-Банк
Недавно обращался 2 раза. Сейчас специально посмотрел - в 09:17 вопрос, в 09:32 ответ. По более раннему обращению - в 09:31 вопрос, в 09:42 ответ. Не час, конечно, но 10-15 минут могут быть запросто.
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http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:32
Ромасик
УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:52
Как перевести доллары с просроченной карты на не просроченную?
С давних времен зависло пару десятков долларов на КДВ, решил тогда, что пусть висят на случай, если понадобится оплатить что-то мелкое в долларах или других тугриках. И вот, понадобилось, а карта, как выяснилось, полгода как просрочена. Платежи отклоняются - попробовал. В клиент-банке её ещё можно выбрать как источник средств при переводе с карты на карту, но вот в качестве получателя показываются только гривневые карты. Долларовую универсалку, которая пока ещё не просрочена, там выбрать нельзя.
Вопрос: есть какой-нибудь ещё способ перевести доллары на другую долларовую карту, или только идти пешком в отделение (а они вообще работают сейчас?) и получать КДВ на замену (которой пользоваться всё равно не буду)?
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:54
А на ПВ не пущає?
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Додано: Чет 04 чер, 2020 18:55
В аналогичной ситуации в привате помог чатик. Думаю и горячка поможет, если попасть на более-менее адекватного сотрудника
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:26
Re: А-Банк
Відділення працюють в штатному скучаючому режимі. На авклад не пустить і потім же знову треба буде якось до них добратись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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