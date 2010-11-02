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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:08

Re: А-Банк

  Ромасик написав:та лан

Недавно обращался 2 раза. Сейчас специально посмотрел - в 09:17 вопрос, в 09:32 ответ. По более раннему обращению - в 09:31 вопрос, в 09:42 ответ. Не час, конечно, но 10-15 минут могут быть запросто.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Ромасик
УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:52

Как перевести доллары с просроченной карты на не просроченную?
С давних времен зависло пару десятков долларов на КДВ, решил тогда, что пусть висят на случай, если понадобится оплатить что-то мелкое в долларах или других тугриках. И вот, понадобилось, а карта, как выяснилось, полгода как просрочена. Платежи отклоняются - попробовал. В клиент-банке её ещё можно выбрать как источник средств при переводе с карты на карту, но вот в качестве получателя показываются только гривневые карты. Долларовую универсалку, которая пока ещё не просрочена, там выбрать нельзя.
Вопрос: есть какой-нибудь ещё способ перевести доллары на другую долларовую карту, или только идти пешком в отделение (а они вообще работают сейчас?) и получать КДВ на замену (которой пользоваться всё равно не буду)?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:54

  M-Audio написав:Как перевести доллары с просроченной карты на не просроченную?
С давних времен зависло пару десятков долларов на КДВ, решил тогда, что пусть висят на случай, если понадобится оплатить что-то мелкое в долларах или других тугриках. И вот, понадобилось, а карта, как выяснилось, полгода как просрочена. Платежи отклоняются - попробовал. В клиент-банке её ещё можно выбрать как источник средств при переводе с карты на карту, но вот в качестве получателя показываются только гривневые карты. Долларовую универсалку, которая пока ещё не просрочена, там выбрать нельзя.
Вопрос: есть какой-нибудь ещё способ перевести доллары на другую долларовую карту, или только идти пешком в отделение (а они вообще работают сейчас?) и получать КДВ на замену (которой пользоваться всё равно не буду)?

А на ПВ не пущає?
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:55

  M-Audio написав:Как перевести доллары с просроченной карты на не просроченную?
С давних времен зависло пару десятков долларов на КДВ, решил тогда, что пусть висят на случай, если понадобится оплатить что-то мелкое в долларах или других тугриках. И вот, понадобилось, а карта, как выяснилось, полгода как просрочена. Платежи отклоняются - попробовал. В клиент-банке её ещё можно выбрать как источник средств при переводе с карты на карту, но вот в качестве получателя показываются только гривневые карты. Долларовую универсалку, которая пока ещё не просрочена, там выбрать нельзя.
Вопрос: есть какой-нибудь ещё способ перевести доллары на другую долларовую карту, или только идти пешком в отделение (а они вообще работают сейчас?) и получать КДВ на замену (которой пользоваться всё равно не буду)?

В аналогичной ситуации в привате помог чатик. Думаю и горячка поможет, если попасть на более-менее адекватного сотрудника
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:26

Re: А-Банк

  M-Audio написав:или только идти пешком в отделение (а они вообще работают сейчас?)

  Квесторе_поверніться написав:А на ПВ не пущає?


Відділення працюють в штатному скучаючому режимі. На авклад не пустить і потім же знову треба буде якось до них добратись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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