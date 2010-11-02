Недавно обращался 2 раза. Сейчас специально посмотрел - в 09:17 вопрос, в 09:32 ответ. По более раннему обращению - в 09:31 вопрос, в 09:42 ответ. Не час, конечно, но 10-15 минут могут быть запросто.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:08
Re: А-Банк
Недавно обращался 2 раза. Сейчас специально посмотрел - в 09:17 вопрос, в 09:32 ответ. По более раннему обращению - в 09:31 вопрос, в 09:42 ответ. Не час, конечно, но 10-15 минут могут быть запросто.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:32
Ромасик
УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:52
Как перевести доллары с просроченной карты на не просроченную?
С давних времен зависло пару десятков долларов на КДВ, решил тогда, что пусть висят на случай, если понадобится оплатить что-то мелкое в долларах или других тугриках. И вот, понадобилось, а карта, как выяснилось, полгода как просрочена. Платежи отклоняются - попробовал. В клиент-банке её ещё можно выбрать как источник средств при переводе с карты на карту, но вот в качестве получателя показываются только гривневые карты. Долларовую универсалку, которая пока ещё не просрочена, там выбрать нельзя.
Вопрос: есть какой-нибудь ещё способ перевести доллары на другую долларовую карту, или только идти пешком в отделение (а они вообще работают сейчас?) и получать КДВ на замену (которой пользоваться всё равно не буду)?
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:54
А на ПВ не пущає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:55
В аналогичной ситуации в привате помог чатик. Думаю и горячка поможет, если попасть на более-менее адекватного сотрудника
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:26
Re: А-Банк
Відділення працюють в штатному скучаючому режимі. На авклад не пустить і потім же знову треба буде якось до них добратись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:40
Авклада нет, но, наверное, можно же сделать, это же делается удалённо (или нет?). Но почему не пустит?
Добираться потом не проблема - у меня же есть действующая универсалка, кто запретит туда вывести?
PS Да, не даёт открыть а-вклад с просроченной карты. Не отображается она в списке доступных для этой операции.
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:12
Re: А-Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:20
Ой хоть и не люблю я цюцюнами меряЦЦа, но не смог пройти мимо такой темы. Короче - вот реальный кейс обращения в поддержку Сиба как раз по вопросу лук-апа. Время ответа можете увидеть сами - это песец
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:31
Для субботы это хороший результат. Я не описывал случай, когда обратился в чат вечером в субботу, а ответ получил в понедельник утром, считая его непоказательным
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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