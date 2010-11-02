Обновилась приложуха (бета)
Карты листаются типа как в конкорде, и можно смотреть реквизиты карты (карта переворачивается тапом, как у конкурентов)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:30
Обновилась приложуха (бета)
Карты листаются типа как в конкорде, и можно смотреть реквизиты карты (карта переворачивается тапом, как у конкурентов)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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