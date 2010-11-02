Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:30

Обновилась приложуха (бета)

Карты листаются типа как в конкорде, и можно смотреть реквизиты карты (карта переворачивается тапом, как у конкурентов)

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин