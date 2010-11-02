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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1633163416351636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:30

Обновилась приложуха (бета)
Карты листаются типа как в конкорде, и можно смотреть реквизиты карты (карта переворачивается тапом, как у конкурентов)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:30

  M-Audio написав:Как перевести доллары с просроченной карты на не просроченную?
С давних времен зависло пару десятков долларов на КДВ, решил тогда, что пусть висят

Сотрудник в чате вчера создал заявку в техотдел, сегодня деньги перевели на работающую карту. Не ожидал такой оперативности, я даже оплатил то, что изначально планировал, хотя уже примерялся, какой бы другой вариант приспособить.
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