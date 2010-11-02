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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1633163416351636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:30

Обновилась приложуха (бета)
Карты листаются типа как в конкорде, и можно смотреть реквизиты карты (карта переворачивается тапом, как у конкурентов)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:30

  M-Audio написав:Как перевести доллары с просроченной карты на не просроченную?
С давних времен зависло пару десятков долларов на КДВ, решил тогда, что пусть висят

Сотрудник в чате вчера создал заявку в техотдел, сегодня деньги перевели на работающую карту. Не ожидал такой оперативности, я даже оплатил то, что изначально планировал, хотя уже примерялся, какой бы другой вариант приспособить.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:26

  ГеннадийUA написав:Значит, для получения карты, Вашей подписью и воспользуюсь!
Кешбек уже пришел, спасибо!
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:45

  omb написав:
  ГеннадийUA написав:Значит, для получения карты, Вашей подписью и воспользуюсь!
Кешбек уже пришел, спасибо!

Сегодня сходил в обед и все таки получил :)
И Вам и мне приятно!
После посещения осталось ощущение, что А-Банк... по сути шаражкина контора. Очень необычно видеть над кассой табл. "Касса Ломбард" вместо "Касса", а такой низкоквалифицированный персонал не встречал еще нигде, хотя поверьте, бывал в очень многих банках. На мои элементарные вопросы они узнавали ответы в службе поддержки (например лимит переводов за раз/месяц и т.д.). Про рефинанс-бонус так и не смогли сразу ответить все таки какой % возвращают и перезванивали через 20мин. для ответа, в итоге нарассказывали, что возмещают только сумму комиссии, взятую др. банком за перевод и для подтверждения этого нужен или чек или скрин... в общем вопрос остался незакрыт.
Так же пока сижу с неактивной картой - для активации в отделении пытались развести на пополнение моб. телефона на 100грн. :mrgreen: А в чате через приложение "специалист" ответил, что надо обязательно провести операцию через чип, вот теперь и думаю, пойти купить одну морковку в АТБ, сказав на кассе, что надо карту засунуть в ПОС терминал или все таки пополнить телефон на 1грн. Так же чудом успел отказаться от Добровольной страховки :wink:
В общем как дополнение - норм, а вот держать ее основной картой... Наверно даже Моно без отделений и то лучше (а ведь при мне один человек открывал депо на 50000грн. на год, как хотелось его остановить и не дать совершить такие две ошибки...).
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:58

Re: А-Банк

  ГеннадийUA написав:А в чате через приложение "специалист" ответил, что надо обязательно провести операцию через чип...
С момента получения ПИН-кода карта считается активной. Первая операция через чип (даже достаточно проверить баланс в банкомате) необходима для записи туда ПИНа, до этого бесконтактная оплата картой может не работать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:04

  MASolomko написав:
  ГеннадийUA написав:А в чате через приложение "специалист" ответил, что надо обязательно провести операцию через чип...
С момента получения ПИН-кода карта считается активной. Первая операция через чип (даже достаточно проверить баланс в банкомате) необходима для записи туда ПИНа, до этого бесконтактная оплата картой может не работать.

Значит иду за морковкой)
P.S.: т.е. я уже могу прямо сейчас пополнить ее через р2р или Приватовский терминал?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:50

  ГеннадийUA написав:P.S.: т.е. я уже могу прямо сейчас пополнить ее через р2р или Приватовский терминал?

Легко.
novichok
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