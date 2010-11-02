Обновилась приложуха (бета)
Карты листаются типа как в конкорде, и можно смотреть реквизиты карты (карта переворачивается тапом, как у конкурентов)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:30
Обновилась приложуха (бета)
Карты листаются типа как в конкорде, и можно смотреть реквизиты карты (карта переворачивается тапом, как у конкурентов)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:30
Сотрудник в чате вчера создал заявку в техотдел, сегодня деньги перевели на работающую карту. Не ожидал такой оперативности, я даже оплатил то, что изначально планировал, хотя уже примерялся, какой бы другой вариант приспособить.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:26
Кешбек уже пришел, спасибо!
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:45
Сегодня сходил в обед и все таки получил
И Вам и мне приятно!
После посещения осталось ощущение, что А-Банк... по сути шаражкина контора. Очень необычно видеть над кассой табл. "Касса Ломбард" вместо "Касса", а такой низкоквалифицированный персонал не встречал еще нигде, хотя поверьте, бывал в очень многих банках. На мои элементарные вопросы они узнавали ответы в службе поддержки (например лимит переводов за раз/месяц и т.д.). Про рефинанс-бонус так и не смогли сразу ответить все таки какой % возвращают и перезванивали через 20мин. для ответа, в итоге нарассказывали, что возмещают только сумму комиссии, взятую др. банком за перевод и для подтверждения этого нужен или чек или скрин... в общем вопрос остался незакрыт.
Так же пока сижу с неактивной картой - для активации в отделении пытались развести на пополнение моб. телефона на 100грн. А в чате через приложение "специалист" ответил, что надо обязательно провести операцию через чип, вот теперь и думаю, пойти купить одну морковку в АТБ, сказав на кассе, что надо карту засунуть в ПОС терминал или все таки пополнить телефон на 1грн. Так же чудом успел отказаться от Добровольной страховки
В общем как дополнение - норм, а вот держать ее основной картой... Наверно даже Моно без отделений и то лучше (а ведь при мне один человек открывал депо на 50000грн. на год, как хотелось его остановить и не дать совершить такие две ошибки...).
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:58
Re: А-Банк
С момента получения ПИН-кода карта считается активной. Первая операция через чип (даже достаточно проверить баланс в банкомате) необходима для записи туда ПИНа, до этого бесконтактная оплата картой может не работать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:04
Значит иду за морковкой)
P.S.: т.е. я уже могу прямо сейчас пополнить ее через р2р или Приватовский терминал?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:50
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:05
Кстати, я в отделении спрашивал, подойдет ли для записи пина на чип банкомат, так ответили, что только пос-терминал. Правда, я проверять вариант с банкоматом не стал. Хотя непонятно, зачем это вообще сейчас делать. У моно физическая запись пина требуется только для возможности расчета за границей.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:17
Как-то уехал с не проинициализированной картой (приватовской) за границу, где намеревался этой картой оплатить отель. По дороге чего-то хотел взять на заправке, а облом - неправильный ПИН, дважды. Понервничал немного.
Чтобы не рисковать, уговорил в отеле провести оплату через интернет, так же, как они снимали предоплату, а потом уже экспериментировать дальше. Но снятие десятки тугриков в местном банкомате записало ПИН и привело карту в работоспособное состояние. POS этого сделать не мог.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:24
ГеннадийUA А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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