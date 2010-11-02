Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:45

omb написав: ГеннадийUA написав: Значит, для получения карты, Вашей подписью и воспользуюсь! Значит, для получения карты, Вашей подписью и воспользуюсь! Кешбек уже пришел, спасибо! Кешбек уже пришел, спасибо!

Сегодня сходил в обед и все таки получилИ Вам и мне приятно!После посещения осталось ощущение, что А-Банк... по сути шаражкина контора. Очень необычно видеть над кассой табл. "Касса Ломбард" вместо "Касса", а такой низкоквалифицированный персонал не встречал еще нигде, хотя поверьте, бывал в очень многих банках. На мои элементарные вопросы они узнавали ответы в службе поддержки (например лимит переводов за раз/месяц и т.д.). Про рефинанс-бонус так и не смогли сразу ответить все таки какой % возвращают и перезванивали через 20мин. для ответа, в итоге нарассказывали, что возмещают только сумму комиссии, взятую др. банком за перевод и для подтверждения этого нужен или чек или скрин... в общем вопрос остался незакрыт.Так же пока сижу с неактивной картой - для активации в отделении пытались развести на пополнение моб. телефона на 100грн.А в чате через приложение "специалист" ответил, что надо обязательно провести операцию через чип, вот теперь и думаю, пойти купить одну морковку в АТБ, сказав на кассе, что надо карту засунуть в ПОС терминал или все таки пополнить телефон на 1грн. Так же чудом успел отказаться от Добровольной страховкиВ общем как дополнение - норм, а вот держать ее основной картой... Наверно даже Моно без отделений и то лучше (а ведь при мне один человек открывал депо на 50000грн. на год, как хотелось его остановить и не дать совершить такие две ошибки...).