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А-Банк
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:29
Фантом написав:ГеннадийUA
А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.
Мне тоже не предложили. А зачем его менять?
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Bosstone
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:52
Bosstone написав: Фантом написав:ГеннадийUA
А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.
Мне тоже не предложили. А зачем его менять?
Ну не знаю, запомнить пины высылаемые разными банками ко всем картам которые у меня есть, а их у меня около ста, я не в состоянии. Поэтому если есть возможность их поменять бесплатно - всегда так делаю.
Раньше к настоящему пинкоду добавлял какой-то четырёхзначный код, типа Пин 1234 плюс мой код допустим 1212. Выходило 2446 я его прям на карте писал. Если карту украдут, пин без моего кода не подберут. А мне только нужно помнить свой код 1212 и отнять его от того что написано на карте.
Но это тоже утомительно. Поэтому при любой возможности, меняю Пинкод на свой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 06 чер, 2020 01:01
Фантом написав: Bosstone написав:
Мне тоже не предложили. А зачем его менять?
Ну не знаю, запомнить пины высылаемые разными банками ко всем картам которые у меня есть, а их у меня около ста, я не в состоянии. Поэтому если есть возможность их поменять бесплатно - всегда так делаю.
Раньше к настоящему пинкоду добавлял какой-то четырёхзначный код, типа Пин 1234 плюс мой код допустим 1212. Выходило 2446 я его прям на карте писал. Если карту украдут, пин без моего кода не подберут. А мне только нужно помнить свой код 1212 и отнять его от того что написано на карте.
Но это тоже утомительно. Поэтому при любой возможности, меняю Пинкод на свой.
Согласен, но в зеленой разве приходит код? Я вроде сразу ставил свой в приложении.
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Bosstone
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:42
Зелену в приложении А24 пополнить P2P переводом с доходной Конкорда можно без комисcии?
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:44
так
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:49
Bosstone написав:
Согласен, но в зеленой разве приходит код? Я вроде сразу ставил свой в приложении.
Приходит. Иногда без него в приложение и не войдёшь.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:12
emeta написав:
Зелену в приложении А24 пополнить P2P переводом с доходной Конкорда можно без комисcии?
А з дебетної Конкорда?
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