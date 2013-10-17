Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:52

Bosstone написав: Фантом написав: ГеннадийUA А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте. А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.

Мне тоже не предложили. А зачем его менять? Мне тоже не предложили. А зачем его менять?

Ну не знаю, запомнить пины высылаемые разными банками ко всем картам которые у меня есть, а их у меня около ста, я не в состоянии. Поэтому если есть возможность их поменять бесплатно - всегда так делаю.Раньше к настоящему пинкоду добавлял какой-то четырёхзначный код, типа Пин 1234 плюс мой код допустим 1212. Выходило 2446 я его прям на карте писал. Если карту украдут, пин без моего кода не подберут. А мне только нужно помнить свой код 1212 и отнять его от того что написано на карте.Но это тоже утомительно. Поэтому при любой возможности, меняю Пинкод на свой.