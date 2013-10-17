Фантом написав:ГеннадийUA А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.
Фантом написав:ГеннадийUA А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.
Мне тоже не предложили. А зачем его менять?
Ну не знаю, запомнить пины высылаемые разными банками ко всем картам которые у меня есть, а их у меня около ста, я не в состоянии. Поэтому если есть возможность их поменять бесплатно - всегда так делаю. Раньше к настоящему пинкоду добавлял какой-то четырёхзначный код, типа Пин 1234 плюс мой код допустим 1212. Выходило 2446 я его прям на карте писал. Если карту украдут, пин без моего кода не подберут. А мне только нужно помнить свой код 1212 и отнять его от того что написано на карте. Но это тоже утомительно. Поэтому при любой возможности, меняю Пинкод на свой.
Bosstone написав:Мне тоже не предложили. А зачем его менять?
Ну не знаю, запомнить пины высылаемые разными банками ко всем картам которые у меня есть, а их у меня около ста, я не в состоянии. Поэтому если есть возможность их поменять бесплатно - всегда так делаю. Раньше к настоящему пинкоду добавлял какой-то четырёхзначный код, типа Пин 1234 плюс мой код допустим 1212. Выходило 2446 я его прям на карте писал. Если карту украдут, пин без моего кода не подберут. А мне только нужно помнить свой код 1212 и отнять его от того что написано на карте. Но это тоже утомительно. Поэтому при любой возможности, меняю Пинкод на свой.
Согласен, но в зеленой разве приходит код? Я вроде сразу ставил свой в приложении.
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emeta написав:Зелену в приложении А24 пополнить P2P переводом с доходной Конкорда можно без комисcии?
А з дебетної Конкорда?
Так
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ГеннадийUA написав:Сразу указали комиссию на зачисление, хотя форумчане писали, что ее нет
Смотря на какую карту идет зачисление. Если на КДВ, то комиссия 0,5%.
ГеннадийUA написав:тарифы на вывод как у Привата, или свои, (СЭП тот же самый сколько)
в общем случае тарифы зависят от карты, соответственно, нужно смотреть тарифы по Вашей карте. СЭП бесплатно.
PS. Вообще говоря, большая часть ответов на Ваши вопросы есть в тарифах на сайте банка.
Дякую за посилання. Ще раз передивився умови, виглядають так, що КБ за трансфер дають тільки по нових депозитах. А так хочеться поповнити старі з КБ...
Раптом хто вміє, напишіть у приватні повідомлення чи що...
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