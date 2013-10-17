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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1634163516361637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:29

  Фантом написав:ГеннадийUA А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.

Мне тоже не предложили. А зачем его менять?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:52

  Bosstone написав:
  Фантом написав:ГеннадийUA А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.

Мне тоже не предложили. А зачем его менять?

Ну не знаю, запомнить пины высылаемые разными банками ко всем картам которые у меня есть, а их у меня около ста, я не в состоянии. Поэтому если есть возможность их поменять бесплатно - всегда так делаю.
Раньше к настоящему пинкоду добавлял какой-то четырёхзначный код, типа Пин 1234 плюс мой код допустим 1212. Выходило 2446 я его прям на карте писал. Если карту украдут, пин без моего кода не подберут. А мне только нужно помнить свой код 1212 и отнять его от того что написано на карте.
Но это тоже утомительно. Поэтому при любой возможности, меняю Пинкод на свой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 01:01

  Фантом написав:
  Bosstone написав:Мне тоже не предложили. А зачем его менять?

Ну не знаю, запомнить пины высылаемые разными банками ко всем картам которые у меня есть, а их у меня около ста, я не в состоянии. Поэтому если есть возможность их поменять бесплатно - всегда так делаю.
Раньше к настоящему пинкоду добавлял какой-то четырёхзначный код, типа Пин 1234 плюс мой код допустим 1212. Выходило 2446 я его прям на карте писал. Если карту украдут, пин без моего кода не подберут. А мне только нужно помнить свой код 1212 и отнять его от того что написано на карте.
Но это тоже утомительно. Поэтому при любой возможности, меняю Пинкод на свой.

Согласен, но в зеленой разве приходит код? Я вроде сразу ставил свой в приложении.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:42

Зелену в приложении А24 пополнить P2P переводом с доходной Конкорда можно без комисcии?
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emeta
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так
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:49

  Bosstone написав:Согласен, но в зеленой разве приходит код? Я вроде сразу ставил свой в приложении.

Приходит. Иногда без него в приложение и не войдёшь.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:12

  emeta написав:Зелену в приложении А24 пополнить P2P переводом с доходной Конкорда можно без комисcии?

А з дебетної Конкорда?
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:19

  ricardo написав:
  emeta написав:Зелену в приложении А24 пополнить P2P переводом с доходной Конкорда можно без комисcии?

А з дебетної Конкорда?

Так
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:25

  Квесторе_поверніться написав:
  ricardo написав:
  emeta написав:Зелену в приложении А24 пополнить P2P переводом с доходной Конкорда можно без комисcии?

А з дебетної Конкорда?

Так

Ясно, дякую.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:19

  ingtrans написав:
  ГеннадийUA написав:По трансферу не понятно... Написано, что за пополнение на депо через СЭП, р2р вернут то ли 0,62...%, то ли 1,24...% - это чистыми?

Вот условия.

  ГеннадийUA написав:Сразу указали комиссию на зачисление, хотя форумчане писали, что ее нет

Смотря на какую карту идет зачисление. Если на КДВ, то комиссия 0,5%.

  ГеннадийUA написав:тарифы на вывод как у Привата, или свои, (СЭП тот же самый сколько)

в общем случае тарифы зависят от карты, соответственно, нужно смотреть тарифы по Вашей карте. СЭП бесплатно.

PS. Вообще говоря, большая часть ответов на Ваши вопросы есть в тарифах на сайте банка.

Дякую за посилання. Ще раз передивився умови, виглядають так, що КБ за трансфер дають тільки по нових депозитах. А так хочеться поповнити старі з КБ...

Раптом хто вміє, напишіть у приватні повідомлення чи що...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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