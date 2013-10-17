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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:12
Фантом написав:ГеннадийUA
А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.
Сразу в отделении в приложении установил, но активация карты - 100грн. на пополнение мобильного, сейчас уверен, что это на 200% был развод. Сегодня на "неактивную" карту сделал р2р перевод и через пару часов без проблем рассчитался сперва с использованием чипа, через мин. на том же терминале уже бесконтактно.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Суб 06 чер, 2020 15:31
ГеннадийUA написав: Фантом написав:ГеннадийUA
А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.
Сразу в отделении в приложении установил, но активация карты - 100грн. на пополнение мобильного, сейчас уверен, что это на 200% был развод. Сегодня на "неактивную" карту сделал р2р перевод и через пару часов без проблем рассчитался сперва с использованием чипа, через мин. на том же терминале уже бесконтактно.
Конечно развод, дочке помню вообще предложили снять наличными 100 грн. в их кассе.
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Суб 06 чер, 2020 12:44
rollo
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