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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1635163616371638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:12

  Фантом написав:ГеннадийUA А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.

Сразу в отделении в приложении установил, но активация карты - 100грн. на пополнение мобильного, сейчас уверен, что это на 200% был развод. Сегодня на "неактивную" карту сделал р2р перевод и через пару часов без проблем рассчитался сперва с использованием чипа, через мин. на том же терминале уже бесконтактно.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:31

  ГеннадийUA написав:
  Фантом написав:ГеннадийUA А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.

Сразу в отделении в приложении установил, но активация карты - 100грн. на пополнение мобильного, сейчас уверен, что это на 200% был развод. Сегодня на "неактивную" карту сделал р2р перевод и через пару часов без проблем рассчитался сперва с использованием чипа, через мин. на том же терминале уже бесконтактно.

Конечно развод, дочке помню вообще предложили снять наличными 100 грн. в их кассе.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 16:03

ГеннадийUA ага, хотят комисс получить :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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