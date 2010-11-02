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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:12
Фантом написав:ГеннадийUA
А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.
Сразу в отделении в приложении установил, но активация карты - 100грн. на пополнение мобильного, сейчас уверен, что это на 200% был развод. Сегодня на "неактивную" карту сделал р2р перевод и через пару часов без проблем рассчитался сперва с использованием чипа, через мин. на том же терминале уже бесконтактно.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Суб 06 чер, 2020 15:31
ГеннадийUA написав: Фантом написав:ГеннадийUA
А Вам разве не предложили в отделении поменять ПИН на свой в их терминале? Сколько раз получал карты в А-банке, всегда менял ПИН прям в отделении, ну и прописывался он заодно на карте.
Сразу в отделении в приложении установил, но активация карты - 100грн. на пополнение мобильного, сейчас уверен, что это на 200% был развод. Сегодня на "неактивную" карту сделал р2р перевод и через пару часов без проблем рассчитался сперва с использованием чипа, через мин. на том же терминале уже бесконтактно.
Конечно развод, дочке помню вообще предложили снять наличными 100 грн. в их кассе.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 16:03
ГеннадийUA
ага, хотят комисс получить
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Суб 06 чер, 2020 18:21
А собственные кошти с Зелёной можно из приложения стороннего или в А24 умыкнуть без комиссии?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
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emeta
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Додано: Суб 06 чер, 2020 18:58
emeta написав:
А собственные кошти с Зелёной можно из приложения стороннего или в А24 умыкнуть без комиссии?
Ні. Тільки СЕПити
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Суб 06 чер, 2020 21:17
emeta и сэпить очень удобно, один раз перевел и приложение сразу шаблон запоминает, в течении часа +- деньги прилетают в рабочее время
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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- Подякували: 86 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:00
Alien
Добр.день, что такое Сепити?
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duvr100
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Додано: Пон 08 чер, 2020 10:28
duvr100 написав:Alien
Добр.день, что такое Сепити?
Эт значит отправить платеж по Украине
В апликухе есть такая пимпа, з Тризубом
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 08 чер, 2020 10:53
duvr100 написав:Alien
Добр.день, что такое Сепити?
Відправити платіж через СЕП (с
истему е
лектронних п
латежів Національного банку України) з використанням рахунку отримувача по IBAN
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:01
Подскажите, первый платёж по оплате частями идёт без комиссии и карта остаётся в грейсе?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
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Пон 08 чер, 2020 17:47
kreuz
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