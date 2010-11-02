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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1636163716381639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 07:07

Re: А-Банк

Striker, да.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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