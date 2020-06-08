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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 07:07
Re: А-Банк
Striker, да.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:23
В Братків по грн вже 11% на рік.
Старі стовпи ще працюючі. ДумайТе.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:31
Квесторе_поверніться А что думать тем, у кого столбов то и нет?
Кешбечные карты!
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:34
Як нема, а шо Ви тут тоді робите?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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